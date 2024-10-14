شكرا لقرائتكم خبر عن أتدجيكو سامادو يلتحق بمعسكر المصري فى المغرب بعد مواجهة رواندا والان مع تفاصيل الخبر

يلتحق البنيني أتدجيكو سامادو، أحدث الوافدين إلى النادي المصري، بمعسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده في مواجهة رواندا، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقام حالياً بمدينة بوزنيقة بالمغرب، والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء، مع فرق متباينة المستوى؛ وذلك للوقوف على مستوى لاعبي الفريق والصفقات الجديدة وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين.

ويتابع علي ماهر اللاعبين الدوليين الذين غابوا عن انطلاق معسكر الفريق بسبب المباريات الدولية مع منتخباتهم، وفى مقدمتهم أحمد عيد ظهير أيمن الفريق وخالد الصبحي، اللذان يتواجدان مع المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وكذلك البنيني أتدجيكو سامادو لتواجده مع منتخب بلاده.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".