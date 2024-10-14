شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل حسين لبيب ، رئيس مجلبس إدارة نادى الزمالك، بعيد ميلاده الـ 69 فهو من مواليد 14 أكتوبر عام 1955، ويعد من رموز كرة اليد في القلعة البيضاء، وبدأ مشواره مع فرق الناشئين والشباب لكرة اليد، حتى أصبح ضمن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي ومنتخب مصر.

حقق حسين لبيب 21 لقبًا مع فريق كرة اليد بنادي الزمالك بواقع 7 دوري و9 كأس و5 ألقاب إفريقية، و7 بطولات لكأس أمم إفريقيا، قبل أن يقرر الاعتزال، ويتجه للعمل الإداري، وتولى عدة مناصب، وأبرزها عضوية المجلس القومي للرياضة، وأمين صندوق اتحاد كرة اليد، وعضو لجنة التسويق بالاتحاد الأفريقي، ومدير كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر بشهر يناير الماضي 2021.

كما سبق لحسين لبيب تولى لجنة إدارة نادى الزمالك، خلفًا للجنة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، وضمت اللجنة محمد الإتربي نائبا، طارق جبريل مدير مالي متطوع، وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي، وهاني برزي، وحسام المندوه، وعمرو أدهم، وحسين السيد أعضاء، وحسين السمري مدير تنفيذي متطوع.

ويتولى حاليًا حسين لبيب رئاسة مجلس إدارة نادى الزمالك، والذى يضم كلاً من.. هشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمين صندوق، وعضويى كلاً من أحمد سليمان، هانى برزى، حسين السيد، عمرو على أدهم، محمد طارق، هانى شكرى، نيرة الأحمر، أحمد خالد حسانين، رامى نصوحى.