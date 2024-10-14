شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى تشكيل شركة الأهلى بعد عمومية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تعقد الجمعية العمومية لشركات الأهلي الثلاث اليوم، الإثنين، وهي شركة الأهلي لكرة القدم وللمنشآت وللخدمات. ويضم مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم الحالي عدلي القيعي رئيسًا للشركة الذى تقدم باستقالته، وأمير توفيق قائمًا بأعمال المدير التنفيذي للشركة مع عضوية كل من أحمد حسام عوض وخالد عبد القادر.

ومن المنتظر إجراء تغييرات على شركة الاهلى لكرة القدم على هامش الجمعية العمومية بعد استقالة عدلى القيعى من منصبه، كما سيتم إجراء تغيير على شركة الأهلى للمنشآت، بينما ستظل شركة الاهلى للخدمات، كما هى بعد إضافة خالد شاكر لها فى الفترة السابقة، كما سيتم تقديم ميزانية الموسم المنقضي لعرضها على مجلس إدارة النادي.

وأعلن عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي لكرة القدم في وقت سابق، تقدمه باستقالته من منصبه وعرض الاستقالة على اللجنة العمومية للقلعة الحمراء، لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.