تعرف على ترتيب مجموعات دوري الامم الاوربية قبل الجولة الرابعة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام ايام الثلاثاء و الاربعاء مباريات الجولة الرابعة لبطولة دوري الامم الاوربية التي يحمل لقبها منتخب أسبانيا في النسخة الاخيرة .

وتقام بطولة دوري الامم الاوربية على عدة مستويات حيث يتم التنافس بين منتخبات المستوى الاول على اللقب حيث تصل المنتخبات صاحبة المركزين الاول والثاني في المجموعات الاربعة الى الدور ربع النهائي بينما تهبط المنتخبات صاحبة المركز الرابع في المجموعات الاربعة الى المستوى الثاني بينما تلعب المنتخبات صاحبة المركز الثالث في المجموعات الاوربعة مباريات فاصلة لتحديد منتخبين هابطين مع المنتخبات الاربعة الاخيرة الى المستوى الثاني .

وهذا هو ترتيب المجموعات الاربعة للمستوى الاول في دوري الامم الاوربية :

المجموعة الاولى :

الاول : البرتغال 9 نقاط

الثاني : كرواتيا 6 نقاط

الثالث : بولندا 3 نقاط

الرابع : اسكتلندا : بلا رصيد

المجموعة الثانية :

الاول : ايطاليا 7 نقاط

الثاني : فرنسا 6 نقاط

الثالث : بلجيكا 4 نقاط

المجموعة الثالثة :

الاول : المانيا 7 نقاط

الثاني : هولندا 5 نقاط

الثالث : المجر نقطتين

الرابع : البوسنة نقطة واحدة

المجموعة الرابعة :

الازل : اسبانيا 7 نقاط

الثاني : الدانمارك 6 نقاط

الثالث : صربيا 4 نقاط

الرابع : سويسرا بلا رصيد