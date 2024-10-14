شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صفقات جديدة وضحية كولر ضمن 25 لاعباً بقائمة الأهلي للسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، على قائمة الفريق المسافرة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته، والتي تشهد تواجد 25 لاعبا.

وتشهد القائمة تواجد الأربع صفقات الجديدة وهم يوسف أيمن ويحيى عطية الله وأشرف داري وعمر الساعي، كما سيعود إلى القائمة كريم الدبيس الذي كان يخرج من حسابات السويسري بشكل دائم طوال الفترة الماضية حتى وقت وجود أزمة في الجبهة اليسرى عقب إصابة التونسي علي معلول.

كما سيتواجد أكثر من لاعب كان هناك حالة من اللغط حول موقفهم من مرافقة بعثة الأهلي إلى الإمارات، وأبرزهم كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح.

وجاءت قائمة الأهلي المنتظر أن تسافر إلى الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: عمر كمال - خالد عبد الفتاح - أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم وليد - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو -طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا.