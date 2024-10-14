شكرا لقرائتكم خبر عن بنتايك جاهز للمشاركة مع الزمالك فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

أصبح المغربى محمود بنتايك ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، جاهزاً للمشاركة مع الفريق في مباريات بطولة السوبر المحلى، والمقرر إقامتها فى الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجاري بالإمارات، وذلك بعد التعافى من الإصابة التي يعانى منها.

وكان بنتايك يعانى من إجهاد عضلى خلال الأيام القليلة الماضية، وخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى بالزمالك، وظهر فى التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق بعدما تعافى من الإجهاد الذى عانى منه مؤخرا.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.

وشارك بنتايك فى وية الزمالك بالأمس أمام إيسترن كومباني، حيث فضل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك تواجد اللاعب المغربي فى لقاء إيسترن كومباني ليستعيد لياقته البدنية بعد فترة غيابه بسبب الإصابة.