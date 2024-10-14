شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ظواهر في دوري المحترفين باليوم الأول للجولة الثانية.. أبرزها حارس دون رقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأول من مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري المحترفين 3 ظواهر خطفت الأنظار خلال 4 مباريات أقيمت مساء الأحد.

حارس الداخلية بدون رقم

في لقطة غريية مرت على أمين عمر، حكم مباراة المقاولون العرب والداخلية، شارك حسن رضا حارس مرمى نادي الداخلية في المباراة بقميص لا يحمل أي رقم، في مخالفة صريحة لقوانين اللعبة، والغريبة أن الحارس استمر بهذا القميص لنهاية المباراة التي انتهت بفوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.



حسن رضا حارس مرمى نادي الداخلية

4 أهداف فى 11 دقيقة

شهدت مباراة القناة ومنتخب السويس، ظاهرة فريدة، بعدما سجل لاعبو القناة 4 أهداف في 11 دقيقة فقط، حيث افتتح عمرو بركات أهداف المباراة في الدقيقة 6:40 بينما جاء الهدف الرابع عن طريق فرانسيس في الدقيقة 17:36 بينهما هدفا مصطفى سلطان، ليحقق لاعبو القناة رقما مميزا.

أكبر فوز

نجح فريق القناة في تحقسق أكبر فوز في بطولة دوري المحترفين حتى الآن بعد الفوز على منتخب السويس بخماسية نظيفة، ليتفوق على انتصار المقاولون العرب في الجولة الأولى على القناة برباعية مقابل ثلاثة.