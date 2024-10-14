شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر القادمة أمام موريتانيا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض المنتخب الوطني مواجهة حاسمة أمام موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025 غداً الثلاثاء.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

تقام مباراة مصر وموريتانيا في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب " شيخا ولد بيديا" المغطى بالنجيل الصناعي.

نتيجة مباراة الذهاب بين مصر وموريتانيا

كان المنتخب الوطني حقق فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة الماضى.

حكم مباراة مصر وموريتانيا

يدير طاقم حكام من موريشيوس مباراة مصر وموريتانيا فى نواكشوط غدا، الثلاثاء، فى الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، وتقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره الموريتاني في إياب تصفيات أمم أفريقيا غدا الثلاثاء فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وأسند الكاف مباراة مصر وموريتانيا لطاقم حكام من موريشيوس بقيادة أحمد امتياز هيرال، وهو بالمناسبة الحكم الذى أدار مباراة الأهلي وجورماهيا قبل أيام في دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون الطاقم من أحمد امتياز هيرالال حكما للساحة، ويعاونه أسويت تيلوك ورام باباجي، إلى جانب الحكم المورشيوسي جيان برادلي بالتشي.

مصر في صدارة المجموعة

يتصدر منتخب مصر مجموعته بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.