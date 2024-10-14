شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتدرب على فترتين فى معسكر المغرب وعلي ماهر يجتمع باللاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، برنامجاً تدريبياً مكثفاً للاعبي الفريق لرفع مستوى اللياقة البدنية، وذلك على هامش معسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب استعداداً للموسم الجديد.

ويؤدي لاعبو الفريق مراناً صباحياً بصالة الجيمانزيوم وسط متابعة من كافة أعضاء الجهاز الفني لأداء اللاعبين على الأجهزة لتحقيق الاستفادة القصوى من أداء التدريبات، قبل أن يجتمع علي ماهر باللاعبين لإلقاء محاضرة فنية، تتناول عددا من الجوانب الفنية والخططية، بالإضافة إلى التركيز على مهام لاعبي كل مركز على حدة.

وفي تمام الخامسة، يخوض الفريق تدريبه الثاني على الملعب الفرعي بفندق الإقامة، والذي يشهد تركيزًا من الجهاز الفني على النواحي الخططية والتكتيكية وتنفيذ دقيق لكافة التعليمات التي تم تلقينها للاعبين خلال المحاضرة النظرية.



جانب من المران



حسين فيصل



عبد الرحيم دغموم



على ماهر يجتمع باللاعبين



علي ماهر



كريم العراقي



محمود حمدى



مران المصري

من ناحية أخرى، قرر مسئولو النادي المصري مخاطبة السفارة المصرية في نيجيريا؛ للاستفسار عن الأحداث المؤسفة التي وقعت هناك بعد تعرض حافلة قنوات "سوبر سبورت" الجنوب أفريقية الناقلة لمباراة نيجيريا وليبيا فى تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعتداء من قبل خاطفين فى كمين مسلح وأدى إلى مقتل 3 أشخاص.

ومن المقرر أن يسافر المصري إلى نيجيريا لمواجهة فريق أنيمبا بمنافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المصري في مجموعة واحدة مع الزمالك وأنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي، ويترقب مسؤولو المصري رداً من السفارة المصرية قبل مخاطبة الكاف لطلب نقل مواجهة أنيمبا خارج نيجيريا.