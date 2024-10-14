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المصري يتدرب على فترتين فى معسكر المغرب وعلي ماهر يجتمع باللاعبين.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 12:34 م

وضع الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، برنامجاً تدريبياً مكثفاً للاعبي الفريق لرفع مستوى اللياقة البدنية، وذلك على هامش معسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب استعداداً للموسم الجديد.

ويؤدي لاعبو الفريق مراناً صباحياً بصالة الجيمانزيوم وسط متابعة من كافة أعضاء الجهاز الفني لأداء اللاعبين على الأجهزة لتحقيق الاستفادة القصوى من أداء التدريبات، قبل أن يجتمع علي ماهر باللاعبين لإلقاء محاضرة فنية، تتناول عددا من الجوانب الفنية والخططية، بالإضافة إلى التركيز على مهام لاعبي كل مركز على حدة.

وفي تمام الخامسة، يخوض الفريق تدريبه الثاني على الملعب الفرعي بفندق الإقامة، والذي يشهد تركيزًا من الجهاز الفني على النواحي الخططية والتكتيكية وتنفيذ دقيق لكافة التعليمات التي تم تلقينها للاعبين خلال المحاضرة النظرية.

جانب من المران
جانب من المران

 

حسين فيصل
حسين فيصل

 

عبد الرحيم دغموم
عبد الرحيم دغموم

 

على ماهر يجتمع باللاعبين
على ماهر يجتمع باللاعبين

 

علي ماهر
علي ماهر

 

كريم العراقي
كريم العراقي

 

محمود حمدى
محمود حمدى

 

مران المصري
مران المصري

 

من ناحية أخرى، قرر مسئولو النادي المصري مخاطبة السفارة المصرية في نيجيريا؛ للاستفسار عن الأحداث المؤسفة التي وقعت هناك بعد تعرض حافلة قنوات "سوبر سبورت" الجنوب أفريقية الناقلة لمباراة نيجيريا وليبيا فى تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعتداء من قبل خاطفين فى كمين مسلح وأدى إلى مقتل 3 أشخاص.

ومن المقرر أن يسافر المصري إلى نيجيريا لمواجهة فريق أنيمبا بمنافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المصري في مجموعة واحدة مع الزمالك وأنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي، ويترقب مسؤولو المصري رداً من السفارة المصرية قبل مخاطبة الكاف لطلب نقل مواجهة أنيمبا خارج نيجيريا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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