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تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونور الشربيني يحافظان على الصدارة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 12:08 م

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أكتوبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

كما تقدمت فريدة محمد مركزين لتحتل التصنيف الـ 15 بعد تتويجها مؤخراً ببطولة اسكواش كلاسيك المفتوحة التى أقيمت بأمريكا.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.

تصنيف الرجال:

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل3ـ النيوزيلندي بول كول

4ـ البيروفي دييجو إلياس

5ـ مازن هشام

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ طارق مؤمن

8ـ الويلزي جويل مكين

9ـ  الإنجليزي محمد الشوربجي

10- الإنجليزي مروان الشوربجي

تصنيف الرجال
تصنيف الرجال
تصنيف السيدات:

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ  هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ البلجيكية نيلي جليس

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ البلجيكية تيني جليس 

8ـ  روان العربي

9- الماليزية سيفا سينجاري

10ـ أمينة عرفي

تصنيف السيدات
تصنيف السيدات

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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