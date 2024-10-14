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شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونور الشربيني يحافظان على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 14 أكتوبر 2024 12:08 م
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أكتوبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.
كما تقدمت فريدة محمد مركزين لتحتل التصنيف الـ 15 بعد تتويجها مؤخراً ببطولة اسكواش كلاسيك المفتوحة التى أقيمت بأمريكا.
تصنيف الرجال:
1ـ علي فرج
2ـ مصطفى عسل3ـ النيوزيلندي بول كول
4ـ البيروفي دييجو إلياس
5ـ مازن هشام
6ـ كريم عبد الجواد
7ـ طارق مؤمن
8ـ الويلزي جويل مكين
9ـ الإنجليزي محمد الشوربجي
10- الإنجليزي مروان الشوربجي
تصنيف الرجال
1ـ نور الشربيني
2ـ نوران جوهر
3ـ هانيا الحمامي
4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر
5ـ البلجيكية نيلي جليس
6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي
7ـ البلجيكية تيني جليس
8ـ روان العربي
9- الماليزية سيفا سينجاري
10ـ أمينة عرفي
تصنيف السيدات
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