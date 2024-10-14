شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونور الشربيني يحافظان على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أكتوبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

كما تقدمت فريدة محمد مركزين لتحتل التصنيف الـ 15 بعد تتويجها مؤخراً ببطولة اسكواش كلاسيك المفتوحة التى أقيمت بأمريكا.