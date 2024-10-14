شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تعود إلى القاهرة بعد ختام معسكر تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت بعثة الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز إلى القاهرة، بعد ختام معسكر تركيا الذى أقيم منذ الاثنين الماضى، وتخلله مواجهتان وديتان استعدادًا للسوبر المصرى الذى سيقام فى الإمارات.

وكان مسئولو نادى بيراميدز يدرسون مع الجهاز الفني بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش التوجه مباشرة من تركيا إلى الإمارات دون العودة إلى القاهرة، من أجل المشاركة في كأس السوبر المصرى، الذى يضم فرق الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا، وفكر مسئولو الفريق السماوى فى اختتام معسكر الفريق في تركيا ثم التوجه إلى أبو ظبى مباشرة، قبل أن يستقر بيراميدز على العودة اليوم إلى القاهرة.

وقرر كرونسلاف يورتشيتش منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء، بعد ختام معسكر الإعداد في تركيا، بلقاء كونيا سبور وديا.

وقرر الجهاز الفني العودة للتدريبات الأربعاء، بملعب النادي، على أن يختتم بيراميدز تدريباته بالقاهرة مساء الخميس، ويسافر في التاسعة مساءً بعد التدريب مباشرة، إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة لخوض مباريات السوبر المصري.

وتقرر أن يخوض بيراميدز أول تدريباته في أبوظبي الجمعة بأحد الملاعب المخصصة لفرق البطولة، قبل أن يختتم تدريباته على استاد آل نهيان مساء السبت، وهو الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الزمالك فى نصف النهائي، عصر الأحد.