شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة أحمد فتوح فى الزمالك.. صراع بنتايك ومحمد حمدى يشتعل قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بين الثنائى محمد حمدى ومحمود بنتايك، بدلا من أحمد فتوح، في مباريات السوبر المحلى التي تقام في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى.

وسيطر الغموض على موقف أحمد فتوح لاعب الفريق من حيث المشاركة في بطولة السوبر المحلى ، بسبب الجلسة المحددة للاعب فى المحكمة 22 أكتوبر الجارى على ذمة القضية الخاصة به.

ومن المقرر أن يحدد جوميز أي من اللاعبين الذى سيعوض غياب فتوح بالسوبر المحلى، سواء بنتايك أو حمدى، فى ظل تألقهما مع الفريق وتقديم أوراق اعتمادهما لدى الجهاز الفنى، بالإضافة إلى اقتناع جوميز بقدرات كل منهما.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.



