الغندور يكشف بديل دونجا في تشكيل الزمالك بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور إن زياد كمال لاعب الزمالك الأقرب لتعويض زميله نبيل عماد دونجا حال تأكد غياب الأخير عن السوبر المصري بسبب الإصابة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه عبر قناة "المحور": "جوميز المدير الفني للزمالك يجهز زياد كمال ليكون بديلاً لنبيل عماد دونجا حال تأكد غياب الأخير عن السوبر المحلي بالإمارات بسبب الإصابة".

وأوضح:"جوميز يجهز زياد كمال للسوبر المحلي بعد أن دفع به في المباريات الودية التي خاضها الفريق استعدادا لبطولة السوبر المحلي".

جدير بالذكر أن دونجا تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني، الماضي، بآلام في العضلة الخلفية، وتم استبعاده من مواجهتي موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

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