"4 من القوام الأساسي".. أزمة في منتخب مصر 2008 بسبب أعمار اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر 2008، وجود أزمة لدى بعض اللاعبين من القوام الأساسي، بشأن تجاوز أعمارهم.

وقال فوزي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "أشكر الجهاز الطبي لمنتخب مصر على تصرفه للكشف عن أعمار اللاعبين، كذلك علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وذلك لنتفادى مخاطر الأمر وظهوره في تصفيات أمم أفريقيا بالمغرب".

وأضاف: "أجرينا الأشعة قبل 20 يوما وظهرت نتائجها ونحن في البطولة التحضيرية، فوجئنا بظهور المشكلة لدى لاعبين من القوام الأساسي ولم نتوقع أنهم فوق السن المحدد، 4 لاعبين من الـ 7 كانوا من القوام الأساسي".

وأوضح: "هذا الأمر قد يؤثر على مسيرة اللاعبين، الأشعة تتم على عظمة تحت الرسغ لا تكتمل إلا بعد إتمام اللاعب لـ 17 عاما، ووجدنا 4 لاعبين فوق الـ 18 عاما، وهؤلاء لا يوجد حل سوى استبعادهم، وسيتم إجراء أشعة جديدة لإرضاء ضميرنا وتحسبا للخطأ".

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