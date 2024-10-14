"أغلقوا بوابات المطار من دون طعام أو شراب".. قائد نيجيريا يعلن عدم خوض مباراة ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا عدم خوض مباراة ليبيا، المقرر لها في العاشرة مساء غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكتب ويليام عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "في هذه المرحلة، طالبنا حكومتنا النيجيرية بالتدخل وإنقاذنا. وبصفتنا قائدين للفريق، قررنا أننا لن نلعب هذه المباراة. يجب على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن ينظر في التقرير وما يحدث هنا. حتى لو قرروا السماح لنا باللعب".

وأضاف: "قضينا أكثر من 12 ساعة في مطار مهجور في ليبيا بعد أن تم تحويل مسار طائرتنا أثناء هبوطها، ألغت الحكومة الليبية هبوطنا المعتمد في بنغازي دون سبب. لقد أغلقوا بوابات المطار وتركونا بدون اتصال هاتفي أو طعام أو شراب. كل هذا من أجل ممارسة ألعاب العقل".

وواصل: "هذا النوع من السلوك، دعهم يحصلون على النقاط. لن نقبل السفر إلى أي مكان بالطريق البري هنا حتى مع وجود الأمن، فهو ليس آمنًا، لا يمكننا إلا أن نتخيل كيف سيكون الفندق أو الطعام المقدم لنا إذا واصلنا"

وأتم: "نحن نحترم أنفسنا ونحترم خصومنا عندما يكونون ضيوفنا في نيجيريا. الأخطاء تحدث ولكن هذه الأشياء المتعمدة لا علاقة لها بكرة القدم الدولية".

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