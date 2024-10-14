"موقفي من انتخابات الأهلي".. عبدالحفيظ يعلن رفضه عرض هذا النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول للنادي الأهلي، رفضه عرض لتولي منصب مدير الكرة بفريق أهلي طرابلس الليبي.

قال سيد عبدالحفيظ، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "أشكر نادي أهلي طرابلس الليبي، فريق كبير، ولديهم مسؤولين على أعلى مستوى من الاحترافية والتقدير".

أضاف "عبدالحفيظ": "الأمر مع أهلي طرابلس ليس متعلقًا بشرط جزائي، ولكن الأمر متعلق بالاتفاق".

وتابع: "كل أندية مصر جيدة ولكن لا يوجد أحد يقارن بالأهلي، لكن يمكن العمل على مشروع يتوفر لديه الاستقرار المالي والإداري".

وأوضح: "أشكر من عرض علي تولي منصب مدير الكرة، لكن كنت أحتاج للابتعاد لفترة، والتركيز على عملي الخاص".

وعن إمكانية ترشحه في انتخابات الأهلي، قال: "لو فيه فرصة لإفادة النادي الأهلي في أي وقت هذا شيء يشرفني".

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