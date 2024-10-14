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"كابوس و12 ساعة في المطار".. لاعبو نيجيريا يرفضون خوض لقاء ليبيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "بانش" النيجيرية، رفض لاعبو منتخب نيجيريا، خوض مباراة ليبيا المقرر لها في العاشرة مساء غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، بسبب ما تعرضوا له في مطار الأبرق.

وذكرت الصحيفة أن رحلة نيجيريا استمرت 12 ساعة في مطار الأبرق الدولي الليبي، وذلك بعد وصول الفريق بعد ظهر الأحد، ووصفت الأمر بـ"منحة محبطة وكابوس مطار ليبيا"، إذ أنه بعدما كان الفريق في طريقه إلى بنغازي تحولت الطائرة في منتصف الرحلة إلى الأبرق، وهو مطار صغير مخصص عادة لعمليات الحج.

وأضافت، أن هذا التحويل تسبب في ترك اللاعبين والمسؤولين عالقين، من دون أي مساعدة من الاتحاد الليبي، لهذا قرر اللاعبون الذين تعرضوا للإرهاق والإحباط، قرروا عدم خوض المباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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