12 ساعة بدون طعام وتهديد بالإنسحاب.. تفاصيل أزمة مباراة نيجيريا وليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة بين منتخبي نيجيريا وليبيا، وذلك قبل المباراة المرتقبة بينهما غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

تفاصيل أزمة منتخب نيجيريا

بداية الأزمة كانت بتوجه منتخب نيجيريا في طريقه إلى بنغازي لمواجهة منتخب ليبيا، وبدون سابق إنذار ألغت الحكومة الليبية تصريح هبوط الطائرة بشكل غير متوقع، وتم تحويل مسار الطائرة إلى مطار بديل وتركهم عالقين دون طعام أو ماء أو اتصالات هاتفية لما يقرب من 12 ساعة.

واتهم تروست إيكونج قائد المنتخب النيجيري السلطات الليبية بمحاولة عرقلة منتخب نيجيريا عمداً قبل المباراة، ووصف الموقف بأنه تكتيك نفسي، وأكد أن مثل هذا السلوك غير مقبول فى كرة القدم الدولية.

قائد منتخب نيجيريا يهدد بالإنسحاب من المباراة

أكد موقع " nigeriainfo " النيجيري، إن ويليام تروست إيكونج قائد المنتخب النيجيري أصدر بيانا بأن منتخب بلاده لن يخوض المباراة ضد ليبيا، بعدما تقطعت به السبل لأكثر من 12 ساعة فى مطار مهجور بالبلاد.

وأعرب ترووست إيكونج عن غضبه إزاء معاملة الفريق، موضحًا أنهم سيرفضون اللعب في ظل الظروف الحالية.

هل المنتخب الليبي يعاقب نيجيريا

جاءت أزمة منتخب نيجيريا في الساعات الماضية، بعد تعرض بعثة المنتخب الليبي لمضايقات في نيجيريا الجمعة الماضية في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا، بعدما تعضرت البعثة لتفتيش طويل خلال الرحلة بالإضافة إلى عدم وجود دورية شرطة بصحبة البعثة.

وكذلك ذكر فيصل البدري قائد ليبيا أن اللاعبين انتقلوا عبر حافلات غير مكيفة وسيارات من السفارة الليبية نقلتهم عبر طرق غير آمنة وغابات، واستغرقت الرحلة خمس ساعات وسط ظروف صعبة في نيجيريا.