شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة مصر وموريتانيا.. صاحب قصة درامية فى لقاء الأهلي وجورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير طاقم حكام من موريشيوس مباراة مصر وموريتانيا فى نواكشوط غدا، الثلاثاء، فى الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، وتقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره الموريتاني في إياب تصفيات أمم أفريقيا غدا الثلاثاء فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأسند الكاف مباراة مصر وموريتانيا لطاقم حكام من موريشيوس بقيادة أحمد امتياز هيرال، وهو بالمناسبة الحكم الذى أدار مباراة الأهلي وجورماهيا قبل أيام في دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون الطاقم من أحمد امتياز هيرالال حكما للساحة، ويعاونه أسويت تيلوك ورام باباجي، إلى جانب الحكم المورشيوسي جيان برادلي بالتشي.

وفي مفارقة غريبة، كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إسناد إدارة مباراة جورماهيا ضد الأهلى الأخيرة تحكيمياً إلى ستيف خوان بدلا من أحمد امتياز هيرال، الذى تعذر وصوله إلى كينيا لإدارة اللقاء فى ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. وقالت شبكة "فوتبول أفريقيا"، المتخصصة فى تغطية أخبار الكرة الأفريقية، وقتها، إن تعذر وصول الحكم أجبر "كاف" على إسناد المباراة إلى ستيف خوان.

أحمد امتياز هيرال هو حكم كرة قدم محترف من موريشيوس، وقد اكتسب شهرة في الساحة الرياضية بفضل خبرته ومهاراته في إدارة المباريات. بدأ هيرال مسيرته التحكيمية في الدوري المحلي، حيث أظهر كفاءة عالية في اتخاذ القرارات الحاسمة خلال المباريات.

تم تعيينه كحكم دولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مما أتاح له الفرصة لإدارة مباريات على مستوى القارة الأفريقية والدولي. يتميز هيرال بقدرته على التعامل مع الضغوطات، وقراراته السريعة والدقيقة، مما جعله يحظى باحترام اللاعبين والمدربين على حد سواء.

بالإضافة إلى ذلك، يُعرف هيرال بقدرته على التواصل الجيد مع اللاعبين، مما يسهم في خلق أجواء من التعاون والاحترام داخل الملعب. يعتبر أحمد امتياز هيرال مثالاً للحكم الناجح الذي يسعى دائماً لتطوير مهاراته والمساهمة في تحسين مستوى التحكيم في كرة القدم.