شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات وزن للاعبي المصري فى معسكر المغرب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

خضع لاعبو النادي المصري لقياسات وزن على هامش معسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب استعداداً للموسم الجديد، وحرص الجهاز الفني للفريق، بقيادة علي ماهر، على خضوع جميع اللاعبين لاختبار " inbody " والذي يتم من خلاله تحليل تكوين الجسم من حيث العضلات والدهون والمياه للوقوف على حالة كل لاعب على حدة.

ويتابع علي ماهر اللاعبين الدوليين الذين غابوا عن انطلاق معسكر الفريق بسبب المباريات الدولية مع منتخباتهم، وفي مقدمتهم أحمد عيد ظهير أيمن الفريق وخالد صبحي، اللذان يتواجدان مع المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وكذلك البنيني أتدجيكو سامادو لتواجده مع منتخب بلاده.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقام حالياً بمدينة بوزنيقة بالمغرب - والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء، مع فرق متباينة المستوى، وذلك للوقوف على مستوى لاعبي الفريق والصفقات الجديدة وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين.