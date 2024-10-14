شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مران الأهلى اليوم بعد تعديله بفرمان كولر استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، مرانه اليوم فى الخامسة والنصف مساءً بدلاً من السادسة مساءً، بعد قرار المدير الفنى بتقديم موعد مران الفريق يومياً لمدة 30 دقيقة.

يأتي قرار كولر بعدما بدأت درجة الحرارة فى الانخفاض خلال الفترة الأخيرة مع اقتراب دخول فصل الشتاء، وبعد اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي نهاية أكتوبر الجارى بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فحصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الإمارات الخميس المقبل، حيث تقام الجمعة التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية السبت المقبل استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي باستاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.