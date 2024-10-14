شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُرحّب ببيع أحمد عبد القادر نهائياً.. والأهلي يرفض والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى ترحيب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ببيع أحمد عبد القادر لاعب الفريق المُعار لنادي قطر القطري نهائياً، فيما رفضت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي هذا الأمر، وتمسكت بعودة اللاعب بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وقال محمد الليثى، خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 ، "شهدت الأيام الماضية عملية "جس النبض" من نادي قطر للأهلي بالحصول على خدمات عبد القادر نهائياً، بعد المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب مع ناديه حالياً وكولر حسم موقفه من عودة عبد القادر ورفضها، مؤكدا أنه لا يمانع رحيل اللاعب نهائياً، وهذا ما رفضه مسئولو الأهلي الذين أكدوا أهمية عودة عبد القادر بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري، لأنه صاحب موهبة جيدة يحتاجها الفريق".

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فحصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الإمارات الخميس المقبل، حيث تقام الجمعة التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية السبت المقبل استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.