شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام المنتدى المغربى فى بطولة أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق كرة اليد بنادى الزمالك مواجهة مهمة أمام نظيره المنتدى المغربى مساء اليوم، الإثنين، فى ختام مواجهاته بالدور الأول ببطولة أفريقيا للأندية بالمغرب.

تقام مباراة فريق يد الزمالك أمام المنتدى المغربى فى السابعة مساء اليوم الأثنين بتوقيت القاهرة. ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بضربة البداية على بطل إثيوبيا بنتيجة 50-16 قبل الفوز على الصداقة الكاميرونى فى الجولة الثانية بنتيجة 30-14 .

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثالثة بجوار فرق: "منتدي المغربي، والصداقة الكاميروني، وكريكوس الأثيوبي".

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد،أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".

جدير بالذكر أن الزمالك يتربع على عرش أكثر الأندية تتويجاً باللقب الأفريقي برصيد 12 مرة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".