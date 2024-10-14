شكرا لقرائتكم خبر عن جولة حرة لـ رجال يد الأهلي بمدينة العيون المغربية والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلى السماح للاعبي الفريق بالقيام بجولة حرة فى مدينة العيون المغربية، اليوم الإثنين، على هامش بطولة أفريقيا للأندية والتي تقام بالمغرب.

‏‎وكان ستيفان مادسن المدير الفني ليد النادي الأهلي قد قام بمنح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم.

وكان رجال يد الأهلي قد نجح في التأهل إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية، بعد الفوز على ميكيل الإثيوبي في المباراة الأولى بنتيجة 67-11، والفوز في المباراة الثانية على سي إف جي الكونغولي بنتيجة 38-19.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- احمد عادل- ياسر سيف- احمد خيري- سيف هاني- عبدالرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد "كاستيلو"- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب "زيزو" - راضي محمد- محمد صلاح- عبدالرحمن حميد- عبدالرحمن طه- محمد إبراهيم.