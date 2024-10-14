شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغيب دونجا عن السوبر المحلى؟.. الزمالك يجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك موقف نبيل عماد دونجا لاعب الفريق من المشاركة مع الزمالك فى بطولة السوبر المحلى من عدمه، والتي تقام بالإمارات، بسبب الاصابة التي يعانى منها.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلى التي تقام فى الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى بالإمارات، بمشاركة الأهلى، والزمالك، وسيراميكا، وبيراميدز.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللاعب مازال يخضع لفحوصات طبية وهناك برنامج تأهيلى لحسم موقفه من المشاركة في البطولة من عدمه، إلا أن الأقرب هو سفر دونجا مع الزمالك للإمارات، تحسبا لتمام شفائه ومحاولة لحاقة بالمباريات، حتى وإن كانت ليس من بداية البطولة.

وأضاف المصدر، أنه حال عدم جاهزية دونجا سيتم اختيار لاعب آخر وتجهيز بدلاء له في السوبر.

وكان دونجا غادر معسكر منتخب مصر بعدما أثبتت الاختبارات استمرار معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية، ما دفع الجهاز الفني والطبي لاتخاذ قرار بإراحته وخروجه من المعسكر عقب التدريبات.