شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يعودون للتألق من بوابة دورى المحترفين.. عنتر وأبو السعود أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عدد من لاعبى الدورى الممتاز، ممن انضموا لأندية دورى المحترفين ، فى التألق والعودة من جديد للأضواء بعدما استطاعوا صناعة وإحراز العديد من الأهداف خلال الجولتين الماضيتين، ليعيدوا للأذهان تألقهم مع أندية القمة سواء الأهلى أو الزمالك.. نبرز بعض الأسماء في التقرير التالى..





محمد عنترصانع ألعاب المقاولون استطاع خلال المباراتين اللتين خاضهما فريقه بدورى المحترفين العودة للأذهان عندما كان لاعبا بالزمالك، بعدما نجح في إحراز هدف قاتل لفريقه في مرمى الداخلية بالدقيقة 98 من عمر اللقاء ليهدى محمد مكى مديره الفني أغلى ثلاث نقاط له حتى الآن .

عنتر ظهر مع المقاولون في اللقاء الأول أمام القناة بشكل جيد جدا نجح من خلاله في الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بالإضافة لصناعة هدف، وهو ما جعل الجميع يتحدث عن مستواه.





محمود أبو السعودحارس مرمى المقاولون العرب، تألق مع فريقه في لقاء القناة والتصدى لضربة جزاء والزود عن مرماه بشكل كبير حتى نجح فى خطف الثلاث نقاط، كما ظهر في لقاء الداخلية بشكل جيد أيضا ولفت الأنظار بشدة.





عمرو بركاتصانع ألعاب القناة، أحرز الهدف الأول لفريقه في لقاء منتخب السويس الذى فاز فيه ممثل الإسماعيلية بخماسية، بالإضافة لعمل أسيست، ويعيش حالة من التألق والتوهج منذ انطلاق البطولة ، مما أدى في النهاية للتذكرة بمستواه الفني عندما كان لاعبا بمصر المقاصة وانتقل بعدها للأهلى.

نادر رمضانلاعب وسط الترسانة، انتقل للشواكيش في بداية الموسم قادما من غزل المحلة في صفقة انتقال حر ، استطاع التألق مع فريقه الجديد في اللقاء الأول ، وتعول عليه جماهير النادى كثيرا في صناعة وبناء الهجمات ، خاصة وأنه يمتلك خبرات كبيرة منذ أن كان لاعبا في الإسماعيلى وانتقل بعدها للعديد من الأندية حتى استقربه الحال في قلعة الشواكيش ، ومن المتوقع أن يظهر اللاعب بشكل مختلف مع ناديه الحالي يعيد للأذهان مستواه المرتفع عندما كان لاعبا بالدراويش .

مصطفى سلطانأحد عناصر الخبرة بدورى المحترفين، وقع للقناة خلال الميركاتو الصيفى بعدما رحل عن بتروجت الذى نجح في الصعود للدوري الممتاز، استطاع إحراز هدفين في لقاء فريقه أمام السويس الذى حقق فيه القناة الفوز بخماسية بالإضافة لعمل أسيست .

يتوقع الجميع أن يظهر سلطان خلال الموسم الحالي مع القناة بشكل مختلف يعيد للأذهان فترة تألقه مع الفرق التي شارك فيها بالدورى.