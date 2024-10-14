شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعلم من السفارة المصرية عن أحداث نيجيريا قبل مخاطبة الكاف والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي المصري مخاطبة السفارة المصرية في نيجيريا؛ للاستفسار عن الأحداث المؤسفة التي وقعت هناك بعد تعرض حافلة قنوات "سوبر سبورت" الجنوب أفريقية الناقلة لمباراة نيجيريا وليبيا فى تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعتداء من قبل خاطفين فى كمين مسلح وأدى إلى مقتل 3 أشخاص.

ومن المقرر أن يسافر المصري إلى نيجيريا لمواجهة فريق أنيمبا بمنافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المصري في مجموعة واحدة مع الزمالك وأنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي، ويترقب مسؤولو المصري رداً من السفارة المصرية قبل مخاطبة الكاف لطلب نقل مواجهة أنيمبا خارج نيجيريا.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقام حالياً بمدينة بوزنيقة بالمغرب - والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء، مع فرق متباينة المستوى، وذلك للوقوف على مستوى لاعبي الفريق والصفقات الجديدة وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين.

ويتابع علي ماهر، اللاعبين الدوليين الذين غابوا عن انطلاق معسكر الفريق بسبب المباريات الدولية مع منتخباتهم، وفي مقدمتهم أحمد عيد ظهير أيمن الفريق وخالد الصبحي، اللذان يتواجدان مع المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وكذلك البنيني أتدجيكو سامادو لتواجده مع منتخب بلاده.