حسام حسن يضع اللمسات النهائية على خطة المنتخب لمواجهة موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم المنتخب الوطني المصري تدريباته اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة موريتانيا غدا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على موريتانيا، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

وسوف يضع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اللمسات النهائية على خطة الفراعنة استعدادا لمواجهة موريتانيا خلال مران اليوم الإثنين.

ويحتاج المنتخب الوطني لنقطة واحدة من لقاء غدا للتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، حيث يحتل صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.