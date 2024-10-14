صدام العمالقة.. فرنسا تواجه بلجيكا الليلة بحثًا عن خطف الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل منتخب فرنسا تحت قيادة مدربه ديديه ديشامب، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الإثنين، على نظيره منتخب بلجيكا، في صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، في نسختها الجارية.

يدخل المنتخب الفرنسي صدام اليوم، تحت شعار لا بديل عن الفوز لملاحقة إيطاليا على صدارة المجموعة، بعد تحقيق المنتخب الفرنسي الفوز في آخر مباراتين، فيما يسعى منتخب بلجيكا، للحفاظ على فرصه في التأهل والخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

وعلى الجانب الآخر، يبحث منتخب بلجيكا في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط ووصافة ترتيب المجموعة من المنتخب الفرنسي.

ويتربع منتخب إيطاليا على قمة صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ويأتي منتخب الديوك في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما منتخب بلجيكا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتزيل الكيان الصيهوني الترتيب حيث لم يتمكن من حصد نقاط حتى الآن بعد مررو 3 جولات.

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بلجيكا ومنتخب فرنسا مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 10.45 مساءً على ملعب الملك بودوان.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تُذاع المباراة عبر قناة BEIN SPorts HD 2.

معلق مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

سيعلق عصام الشوالي على أحداث مباراة اليوم.