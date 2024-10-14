موعد مباراة ألمانيا وهولندا الليلة في لقاء "الجبابرة"

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف منتخب ألمانيا بقيادة يوليان ناجلسمان، نظيره منتخب هولندا مساء اليوم الإثنين، علي ملعب "أليانز" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل منتخب ألمانيا المباراة بحثًا عن تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاثة وتعزيز صدارته للمجموعة، التي يتواجد على قمتها حاليًا برصيد 7 نقاط.

أما منتخب هولندا فيبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية ولاسيما الفوز من أجل الانقضاض على الصدارة، حيث يتواجد في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة المانيا وهولندا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ألمانيا أمام هولندا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الإثنين بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا

تذاع مباراة ألمانيا أمام هولندا مساء اليوم الإثنين، في دوري الأمم الأوروبية على قناة beIN Sports HD 1.