تشكيل بلجيكا المتوقع لمواجهة فرنسا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين منتخبي فرنسا وبلجيكا علي ملعب الملك بودوان ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة مباراة فرنسا وبلجيكا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة BEIN SPorts HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

تشكيل بلجيكا المتوقع ضد فرنسا

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: وويت فايس - زينو ديباست – آرثر ثياتي.

خط الوسط: مانجالا – تيليمانس - ماكسيم دي كويبر – كاستانيي.

الهجوم: دوكو – أوبيندا – تروسارد.

موقف فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

يحتل منتخب فرنسا وصافة المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية برصيد 6 نقاط، في حين تأتي بلجيكا خلفها في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويدخل المنتخب الفرنسي، المباراة بهدف لا بديل عن الفوز لمواصلة ملاحقة إيطاليا على صدارة المجموعة، بعد تحقيق الديوك الانتصار في آخر مباراتين، على الجانب الآخر ستعمل بلجيكا، على الحفاظ على فرصها في التأهل والخروج بنتيجة إيجابية أمام كتيبة المدرب ديديه ديشامب.