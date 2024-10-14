لا بديل عن اللقب.. شعار منتخب الشاطئية في بطولة الكان الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مدربه مصطفى لطفي، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري، وسط أجواء حماسية من اللاعبين، خلال تدريباتهم بالغردقة.

ويرفع المنتخب شعار "اللقب أولاً وأخيراً"، مستغلاً عنصري الأرض والجمهور، لحسم منافسات مجموعته الأولى، التي تضم أيضاً منتخبات المغرب وغانا وتنزانيا.

ويواصل المنتخب، التدريبات المتواصلة المكثفة، بفقرات الإحماء البدنى ثم فقرة تدريبية على الجمل التكتيكية التى يسعى الجهاز الفني لتنفيذها خلال البطولة، خاصة فى ظل ضم عناصر جديدة للمنتخب لأول مرة.

واطمأن محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية، من الجهاز الفنى على ترتيبات إقامة المنتخب وجاهزية اللاعبين للبطولة، خصوصاً أن هناك دعم كبير من مجلس إدارة الاتحاد بقيادة جمال علام لحصد اللقب الأفريقي.

وتضم قائمة المنتخب 15 لاعباً، ففى حراسة كل من: محمد السيد وإبراهيم حسن وأحمد حمدي، واللاعبين: مصطفى شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبدالرحمن الشافعي، مصطفي علي صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح، ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كل من أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبيباً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إداري، وائل طلال المنسق الإعلامي، وإسلام شاكر مدير المهمات.