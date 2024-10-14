راحة 24 ساعة ليد الأهلي بعد الفوز على ميكيل الأثيوبي

ياسر رشاد - القاهرة - منح ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، بعد التأهل إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.



وقرر مادسن منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، بعد المجهود البدني الذي بذله الجميع خلال المباريات التي خاضها الأهلي في البطولة.

وتصدر الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي ترتيب المجموعة مستفيدا من فوزه في المباراة الأولى على ميكيل الأثيوبي بنتيجة 67-11، قبل أن يحقق انتصاره أمس على سي إف جي الكونغولي بنتيجة 38-19.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- احمد عادل- ياسر سيف- احمد خيري- سيف هاني- عبدالرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد "كاستيلو"- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب "زيزو" - راضي محمد- محمد صلاح- عبدالرحمن حميد- عبدالرحمن طه- محمد إبراهيم.

ستيفان مادسن: قدمنا مباراة قوية أمام سي إف جي الكونغولي

وكان ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي قد أعرب عن سعادته بعد الفوز أمس الأحد على سي إف جي الكونغولي في بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالمغرب.

‎وقال مادسن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: قدمنا مباراة جيدة أمام سي إف جي الكونغولي الذي كان منافسًا قويًّا على أرضية الملعب.

‎وأضاف: درسنا الفريق الكونغولي جيدًا وكنا مستعدين للمباراة رغم ضيق الوقت، الآن نغلق صفحة مباراة سي إف جي ونبدأ الاستعداد لمواجهة إيتوال الكونغولي.

وتابع مادسن: لا نفكر في الأدوار الإقصائية، كل تركيزنا في الوقت الحالي هو الفوز في المباراة المقبلة ثم نبدأ التفكير في ربع النهائي.

وكان «رجال يد الأهلي» قد حقق الفوز على سي إف جي الكونغولي بنتيجة 38-19 في بطولة إفريقيا للأندية.