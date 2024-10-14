الأرقام تكذب رواية التوأم عن عنف المرابطون

ياسر رشاد - القاهرة - فتح حسام حسن، الباب أمام لاعبيه بشأن إمكانية الغياب عن مواجهة غد الثلاثاء، وذلك خشية تعرضهم لإصابات كون المباراة تقام على ملعب من "العشب الصناعي"، مشيراً إلى أن منافسه في المباراة القادمة يلعب بقوة وعنف، على الرغم من أن الأرقام تكشف عكس ذلك.

منتخب موريتانيا ليس من بين أكثر المنتخبات ارتكاباً للأخطاء في التصفيات الإفريقية الحالية، ويأتي في المركز 41، وهو نفس معدل أخطاء منتخب مصر، وذلك بحسب إحصائيات موقع "صوفا سكور" العالمي.

وعلى صعيد البطاقات الصفراء، فإن المرابطون حصل على 5 إنذارات خلال مبارياته الثلاث بالتصفيات ويأتي في المركز 18، بينما حصل منتخب مصر على 6 إنذارات محتلاً المركز 11 ضمن أكثر المنتخبات حصولاً على البطاقات الصفراء.

ويأتي "المرابطون" في المركز 33 بقائمة أكثر المنتخبات قياماً بتدخلات بمعدل 14.3 في كل مباراة، بينما جاء "الفراعنة" في المركز 24 بمعدل 15.7.

ويخشى اللاعبون خوض المباريات على العشب الصناعي، إذ أن احتمالية تعرض اللاعبين لإصابات تزيد بنسبة 50%، عندما يلعبون على ملعب لديه أرضية من هذا النوع.