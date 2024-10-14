فرصة للمواهب فقط.. ميكالي يبحث عن لاعبين كرة قدم

ياسر رشاد - القاهرة - عاد منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم، تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، للتدريب على فترتين صباحا ومساء فى معسكره المغلق بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم .

ويحرص ميكالي، على إعطاء اللاعبين جرعات فنية مكثفة ويرصد مدي استجابة اللاعبين بما يتناسب مع فكره ومنهجه الذى حقق به إنجازا تاريخيا بالحصول على المركز الرابع فى أولمبياد باريس 2024م.

ويواصل ميكالي عمليات التنقيب والرصد لاختيار أفضل اللاعبين لبناء جيل واعد للفراعنة، وهو منهجه في ضمه للاعبين حتى الآن، من خلال تقسيم العناصر فيما بينهم لخوض مباريات ودية.

وأدى لاعبو المنتخب مع بعضهم البعض مباراتين وديتين شارك فيها كل اللاعبون، بشكل يمنح كل لاعب فرصة كاملة لتقديم نفسه وإظهار إمكاناته أمام المدرب البرازيلى الذى يتطلع لبناء جيل جديد للكرة المصرية .

ويضم الجهاز المعاون للبرازيلي، كل من ريكاردو المدرب العام وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الأداء، ومعهم المدرب الوطني علاء عبده، خالد سرحان المترجم، ياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي، الدكتور صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي، خالد خفاجي للتدليك، أحمد ايهاب وعمرو سلمان إداريين، وعلاء سعيد مدير المهمات.