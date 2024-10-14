شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريباته، اليوم الاثنين، استعداداً لخوض مباراة الإياب أمام منتخب موريتانيا في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والمحدد لها غدا الثلاثاء.

ويؤدي المنتخب مرانا وحيدا على ملعب "شيخا ولد بيديا"، الذي يستضيف اللقاء غدا، وسط تحذيرات للاعبين من أرضية الملعب المغطي بالنجيل الصناعي خوفا من الإصابات.



ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، وتضم البعثة جميع اللاعبين باستثناء محمد صلاح ونبيل عماد دونجا ومصطفي محمد، وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري.



وبات منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل فى التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.



وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.



بهذه النتيجة عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.