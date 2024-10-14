شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يواصل الدفع بصفقات الأهلى في ودية الغد استعداداً للسوبر المحلي والان مع تفاصيل الخبر

ينوي مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، استمرار الدفع بالصفقات الجديدة في الودية الجديدة التي سيخوضها غدا الثلاثاء ضمن التحضير لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات، والتي يستهلها بمواجهة سيراميكا 20 أكتوبر الجاري، بعدما سبق وخاض مباراة ودية أمام حرس الحدود الجمعة الماضي.

ويرغب كولر في مواصلة الدفع بالثلاثي أشرف داري ويوسف أيمن وعمر الساعي، لاسيما بعدما أظهر الثلاثي مستوى جيدا مع الفريق الأحمر ونالوا استحسان الجهاز الفني، وينوي كولر استغلال ودية الغد فى تجهيزهم وزيادة انسجامهم مع اللاعبين القدامى، حتى يكون لهم دورا مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

ونجح الأهلي في الفوز بثلاثية نظيفة على حرس الحدود يوم الجمعة الماضي في أولى تجاربه الودية تحضيرا لخوض منافسات السوبر المصري، أحرز الأهداف كلا من حسين الشحات وأفشة وسمير محمد.

من ناحية أخرى، أنهى مسئولو الأهلى، خلال الساعات الأخيرة، الترتيبات النهائية لرحلة الإمارات لخوض منافسات بطولة السوبر المصري في الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري، وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات بالسفارة المصرية بالإمارات لإنهاء بعض الأمور الخاصة برحلة الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، التي تقام بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميد وسيراميكا.

وأنهي مئولو القلعة الحمراء ترتيبات الرحلة بالتنسيق مع السفارة الإماراتية بالقاهرة، حيث يقوم محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في الإمارات بالتنسيق مع جهاز الكرة بالأهلي لإنهاء كافة ترتيبات الرحلة.

ويلتقى فريقا الأهلي وسيراميكا فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى نصف نهائى بطولة السوبر المحلى.