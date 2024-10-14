شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة محمد وزينة ميكيوي تودعان بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش من ربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

ودع الثنائي المصري فريدة محمد وزينة ميكيوي منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 17 أكتوبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وخسرت فريدة محمد أمام الأمريكية أوليفيا ويفر في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-8, 12-10.

فيما خسرت زينة ميكيوي أمام سيفا سينجاري سوبرامنيام بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 9-11, 13-11, 11-13, 11-3.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع 19 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا كالتالي:

9 لاعبين في منافسات الرجال وهم: محمد أبو الغار، محمد الشربيني، علي أبو العنين، عمر مسعد، كريم الحمامي، مازن هشام، طارق مؤمن، يوسف سليمان، وكريم عبد الجواد.

10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نادين شاهين، مريم متولي، منه حامد، نور أبو المكارم، كنزي أيمن، سنا إبراهيم، ملك خفاجي، فريدة محمد، زينة ميكيوي، وأمينة عرفي.