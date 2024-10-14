شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن صفقتين قبل غلق باب الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو نادى الزمالك البحث عن صفقتين قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، حيث لم يكتف الزمالك بالصفقات التي تم التعاقد معها الفترة الماضية، ويرغب مسئولوه فى تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بصفقتين وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وطلب جوميز من إدارة الزمالك ضرورة تدعيم صفوف الفريق بلاعب وسط مدافع "رقم 6" ليتم تدعيم هذا المركز، خاصة فى ظل الاعتماد على نبيل عماد دونجا فقط، بالإضافة للتعاقد مع جناح، بعدما فشلت صفقة الإنجليزي ذى الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا الذى تم توجيه الشكر له بعد الاختبار لمدة 45 دقيقة في ودية بتروجت.

وأكد الزمالك في بيانه أن اختيار الصفقات الجديدة من اختصاصات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق بالتنسيق مع مجلس الإدارة، من أجل دعم الفريق بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة".

وأراد نادي الزمالك الحفاظ على حقوقه و متابعة اللاعب بدنياً و فنياً خلال فترة اختبار لمدة 10 أيام، في حين أراد اللاعب أن يوقع على عقود الانتقال للفريق خلال 48 ساعة، ليقرر النادي توجيه الشكر له.