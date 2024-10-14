شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يبدأن الاستعداد لمودرن سبورت اليوم فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - لبنى عبد اللهالإثنين، 14 أكتوبر 2024 02:30 ص
يبدأ فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى اليوم، الاثنين، الاستعداد لمباراة مودرن سبورت المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من دوري كرة القدم للسيدات.
ومنح الجهاز الفني لفريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي اللاعبات راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على وادي دجلة الجمعة الماضى بالجولة الثانية من دوري الكرة النسائية، الذي يُقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ الكرة المصرية النسائية.
ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وحنان الزيني المدير الإداري، ويارا صفوت وإنجي شعلان إداريان، وروض حسين طبيب الفريق، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز