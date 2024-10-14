شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يبدأن الاستعداد لمودرن سبورت اليوم فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى اليوم، الاثنين، الاستعداد لمباراة مودرن سبورت المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من دوري كرة القدم للسيدات.

ومنح الجهاز الفني لفريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي اللاعبات راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على وادي دجلة الجمعة الماضى بالجولة الثانية من دوري الكرة النسائية، الذي يُقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ الكرة المصرية النسائية.