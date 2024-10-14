مدرب المحلة : كفة الأهلي والزمالك متساوية في السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق غزل المحلة أن كفة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك متساوية خلال منافسات السوبر المصري المقرر إقامته بدولة الامارات خلال الفترة من 20 الى 24 اكتوبر الجاري.

وقال خلال تصريحات اعلاميه الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين : "الأهلي والزمالك لديهم الكفة متساوية وتوقعت وصول لقاء السوبر الافريقي لركلات الترجيح، اسكواد الفريقين قريب جدًا، ومحمود بنتايك كان أفضل لاعب في الـ90 دقيقة، وجوزيه جوميز كان متفوقا على كولر".

وزاد: "عمر مرموش من الممكن أن يشارك في مركز المهاجم الصريح امام موريتانيا بجوار تريزيجيه وزيزو، وكان من الأفضل البدء بـ مصطفى محمد في لقاء موريتانيا بالقاهرة".