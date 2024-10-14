عبد الجليل : خسارة الأهلي للسوبر كانت مفاجأة .. والأحمر يظهر بشكل أقوى في البطولات الكبرى المجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك أكاديميات جيدة تعمل في مصر، وبعض الأندية المصرية تضم لاعبين من إفريقيا بمبالغ مالية قليلة لغاية، مشيرًا إلى أن البعض أصبح يعتمد على فكرة تسويق اللاعبين والاستفادة من اعادة البيع مستقبلا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كل المؤشرات كانت تشير أن الأهلي قادر على الفوز بالسوبر الإفريقي، ولكن الأمور ستكون مختلفة في البطولات القادمه خاصه الكبرى المجمعة التي تتطلب نفسا طويلا ، وسلوك اللاعبين سيتغير تماما مع محمد رمضان".

وأضاف: "كل لاعب عليه الالتزام وألا يتأثر بأي شئ سواء "قصة شعره أو لبسه أو خلاف ذلك"، هناك لاعبين تتأثر بمثل تلك الأمور، ويجب أن يركز إمام عاشور وحسين الشحات وكل اللاعبين داخل المستطيل الأخضر".

وواصل: "عمر مرموش لاعب مميز جدا، ولكن طريقة لعب منتخب مصر تختلف عن انتراخت فرانكفورت تماما، ووجود مرموش في الجناح الايسر يجعله يتسلم الكرة وينطلق بشكل اكثر افادة للمنتخب الوطني".