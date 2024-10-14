فتح الله : استبعاد صلاح من لقاء موريتانيا قرار صائب .. ويجب منحه تعامل خاص

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى محمود فتح الله لاعب المنتخب الوطني ونادي الزمالك الأسبق ، بقرار استبعاد محمد صلاح من مواجهة موريتانيا المقبلة بتصفيات أمم أفريقيا.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "محمد صلاح أصبح في مستوى مختلف، والتعامل معه لابد أن يكون مناسبًا لـ"الليفيل" الذي وصل إليه حاليا، ولا يوجد اي مشكلة في ابتعاده عن لقاء موريتانيا ولدينا عناصر آخرى قادرة على تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض غياب صلاح".

وزاد: "لا يوجد مشكلة في استبعاد أي لاعب لديه مشكلة في اللعب على النجيل الصناعي، وأي لاعب حال وجود رغبة في عدم اللعب عليه التوجه للمدير الفني والحديث معه، ولابد من وجود تواصل بين اللاعبين والمدرب بشكل مستمر".

وبسؤاله عن الفريق الذي سيدعمه في لقاء الزمالك وبيراميدز، قال: "الزمالك بالطبع، لكن خلال عملي في بيراميدز كان هناك أمانة للنادي الذي أعمل به، وطبيعي أن أشجع النادي الذي لعبت بين صفوفه".