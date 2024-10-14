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ناقد رياضي: قلاوة لن يرحل من سيراميكا كليوباترا وما يحدث في الزمالك تخريب

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد جلال الناقد الرياضي، أن عمرو قلاوة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مستمر داخل الفريق ولن يرحل إلى الزمالك، بالموسم الجاري.

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وتابع جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك يدخل الصفقات بنظام قراءة الفاتحة فقط دون اتخاذ خطوات رسمية".

وأضاف أحمد جلال: "ما يحدث داخل الزمالك هو تخريب، وأعضاء مجلس الإدارة يضربوا في بعض وهو سبب عدم إتمام الصفقات، والنادي لم يتمم أي صفقة محلية سوى محمد حمدي المعار من إنبي، والذي حضر من أجل تجهيزه للاحتراف الخارجي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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