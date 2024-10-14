فتح الله : بطولة المباراة الواحدة غالبًا ما تحمل مفاجآت

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمود فتح الله لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق أن البطولات التي يلعب بها مباراة أو مباراتين غالبا ما تحمل مفاجآت في الفرق المتوجة بها.

وواصل خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين قائلا : أن بطولة المباراة الواحدة أو المباراتين من الممكن أن يفوز بها أي فريق، لكن البطولات الطويلة التي تحتاج لاسكواد قوي تختلف تماما.

وأوضح: "بيراميدز وسيراميكا لديهم نفس طموح الأهلي والزمالك من أجل الفوز بكأس السوبر المصري.. والكفة متساوية بين الزمالك وبيراميدز في اللقاء القادم".

وتابع: "بيراميدز فريق قوي ولديه عناصر مميزة في كل المراكز، وقوة الزمالك ستكون في الجماهير وأيضا لديه لاعبين رائعين، والصفقات قد يكون لها دور في المواجهة المقبلة".

وأكد: "بيراميدز لديه قوام فريق ممتاز، وقام بدعم صفوفه بشكل مميز في الصيف الماضي، وتعاقد مع ايجولا وعبدالرحمن مجدي في الاطراف، والفريق يضم عدد هجومي مميز، بالإضافة لباقي المراكز الآخرى فيها عناصر على أعلى مستوى، وفوزهم بكأس مصر يحسب لهم رغم اعتذار الأهلي ومشاركة الزمالك بالبدلاء".

وأتم: "بالتأكيد حال فوز بيراميدز بكأس السوبر سيكون له مردود قوي على باقي الموسم الحالي".