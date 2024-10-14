شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُجهّز سمير محمد لمنافسة وسام أبو علي وكهربا فى هجوم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني للأهلي على تجهيز سمير محمد مهاجم الفريق الصاعد للاستعانة به في المباريات المقبلة من الموسم الجديد، حتى يكون قادرا على قيادة هجوم الأهلي، وتأهيله فنيا وبدنيا ليكون قادراً على منافسة الثنائي وسام أبو علي ومحمود كهربا على قيادة الهجوم الأحمر الفترة المقبلة.

وكلف مارسيل كولر الأرجنتيني كارلوس برينجر مساعده في جهاز الأهلي بتجهيز سمير محمد من أجل المشاركة في المباريات حال الاستعانة به، لاسيما بعدما شارك اللاعب في ودية حرس الحدود الماضية، وظهر بشكل مرضٍ ونجح فى تسجيل هدف خلال اللقاء.

من ناحية أخرى، أنهى مسئولو الأهلى، خلال الساعات الأخيرة، الترتيبات النهائية لرحلة الإمارات لخوض منافسات بطولة السوبر المصري في الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري ، وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات بالسفارة المصرية بالإمارات من أجل إنهاء بعض الأمور الخاصة برحلة الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، التي تقام بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميد وسيراميكا.

وأنهي مئولو القلعة الحمراء ترتيبات الرحلة بالتنسيق مع السفارة الإماراتية بالقاهرة، حيث يقوم محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في الإمارات بالتنسيق مع جهاز الكرة بالأهلي لإنهاء كافة ترتيبات الرحلة.

ويلتقى فريقا الأهلي وسيراميكا فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى نصف نهائى بطولة السوبر المحلى.