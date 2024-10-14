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طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزد بدوري السيدات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك ضيفا على زد، في الرابعة عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات ختام الجولة الثانية من للسيدات.

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين المحكمة مروة المغربي حكما للساحة في مباراة الزمالك وزد ويعاونها جمالات شبل ونادين محمد، وفقا لمنشور شاركته المغربي على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

جدير بالذكر أن سيدات الزمالك خسرن أول لقاء في الدوري من الأهلي بنتيجة 2-1، فيما فازت سيدات زد على المصري البورسعيدي، بهدفين نظيفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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