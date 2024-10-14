موعد سفر الزمالك إلى الإمارات لمواجهة بيراميدز في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تقرر أن يتوجه الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى الإمارات يوم الخميس المقبل للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك، حسام المندوه، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

ومن المقرر أن تتجه بعثة فريق الزمالك إلى الإمارات، بطائرة خاصة، من أجل تسهيل مشقة السفر، مثلما حدث في مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي الماضية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.