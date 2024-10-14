اللاعبة السورية المثير للجدل تودع مصر: سأعود قريبا إن شاء الله (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت اللاعب السورية، إيمان علي ديب، مغادرتها لدولة مصر بعد رحلة قصيرة دامت 15 يوما في معالم أم الدنيا.

وشهدت الأيام التي عاشت فيها إيمان علي داخل أم الدنيا، زيارتها للأهرامات وشرم الشيخ، ولعب كرة القدم مع متابعينها من المصريين وحضور مناسبة في الجيزة.

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وأثارت اللاعب السورية الجدل، حيث أعلنت حبها وتشجيعها للنادي الأهلي عن طريق نشر صور لها بقميص المارد الأحمر.

ونشرت إيمان عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي إنستجرام أبرز صورها في مصر، وعلقت: " سأعود قريبا مصر إن شاء الله".

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