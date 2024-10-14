شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: تلقيت عرضا لتدريب الرجاء المغربى ولكننى مرتبط بعقد مع البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن تلقيه عرضا لتدريب الرجاء المغربي خلال الأيام الماضية.

قال في تصريحات لبرنامج "هاتريك" على قناة أون تايم سبورتس: "تلقيت عرضا من بعض وكلاء اللاعبين لتدريب الرجاء المغربي ولكني مرتبط بعقد مع البنك الأهلي".

وأضاف: "وليد الركراكي يصنع جيل جديد لمنتخب المغرب، ولديهم حالة نشوة في المغرب أن بطولة أمم إفريقيا 2025 سيقام في المغرب، وكأس العالم 2030 سيقام في المغرب أيضا".

وتابع: "المغرب تمتلك عدد كبي رمن اللاعبين المحترفين المميزين ، والكرة المغربية تشهد تطور كبير، وأتمنى نقل تلك التجربة إلى مصر ومحولة مسايرة التطور الذي تعيشه الكرة المغربية".

واستطرد: "أتفق مع قرار حسام حسن بإراحة محمد صلاح من المشاركة في مباراة موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025، والجمهور المصري يضع النادي الذي يشجعه أولوية بالنسبة له عن منتخب مصر، والأهلي والزمالك أهم للجمهور من المنتخب، وتصريحات بعض اللاعبين السابقين تزيد من التعصب بين الجماهير".

وأردف: "لا بد أن يلعب المنتخب في كل المحافظات، مثل الإسماعيلية والإسكندرية وأسوان للمساهمة في عودة الجماهير إلى المدرجات، وهناك مدربون مصريون مميزون يحتاجون الحصول على الفرصة من أجل تحقيق نجاحات".

وواصل: "كنت أتمنى تواجد عمر جابر وعمر كمال في منتخب مصر لأن الثنائي لديهما ميزة، أنهما لاعبين جوكر يلعبان في أكثر من مركز مثل الجبهة اليسرى ووسط الملعب والجناح".

واختتم: "الفرق الأربعة لديهم إمكانيات لحصد لقب السوبر المصري، ولكن أرى أن الأهلي والزمالك هما الأقرب، لأن الجمهور يمنحهم الروح والرغبة في تحقيق الفوز، وكل الفرق لديهم فرصة في حصد اللقب، وبطولة السوبر الأفريقي الأخيرة كانت مهمة للزمالك وكان الأحق بها لأنه لعب بروح عالية بعكس الأهلي الذي غابت عنه الروح في تلك المباراة، ولو التقى الهلي والزمالك مرة أخرى، سيكون الفوز لأيا منهما بنسبة 50% لكل فريق، ولكن قد تكون الأفضلية نفسيا للأبيض لأن لديه روحا معنوية مرتفعة منذ الفوز في السوبر الإفريقي، وأتوقع ألا يصعد أحد القطبين إلى نهائي السوبر وسيراميكا وبيراميدز لديهما لاعبين مميزين وقادرين على تحقيق مفاجأة في نصف نهائي السوبر".